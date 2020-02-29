AB Konseyi'nden mülteci açıklaması: AB desteğini daha da güçlendirmeye hazırdır
Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine özellikle Suriyeli mülteciler Avrupa'ya adım atmaya başladı. Şimdiye kadar 30 binden fazla göçmenin Türkiye'den çıktığı belirtilirken, Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, mülteciler için Türkiye'nin desteklenmesi gerektiği vurgulanırken, "AB, desteğini daha da güçlendirmeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı tarafından İdlib ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, AB-Türkiye Sığınmacı Anlaşmasını desteklemekte ve AB'nin dış sınırlarını korumak bakımından da Yunanistan ve Bulgaristan'ı desteklemek için aktif olarak görev almaktadır" denildi.
AB'DEN MİTSOTAKİS VE BORİSSOV İLE YAKIN TEMAS
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlık makamından İdlib ve Türkiye hakkında resmi bir açıklama yayınlandı. Türkiye'ye taziyelerin iletildiği mesajda AB-Türkiye Sığınmacı anlaşmasına da vurgu yapıldı.
Yayınlanan resmi açıklamada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, AB Komisyonu ile işbirliği içinde Suriye ve Türkiye'deki durumu yakından takip ettiği belirtilirken, "AB Konseyi Başkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı ve İdlib'de insani olarak tarifsiz acılara neden olan savaş nedeniyle hayatını kaybetmiş Türk askerleri için samimi taziyelerini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, AB Başkanının tüm aktörleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak sürdürülebilir ve uzun süreli ateşkes ve siyasi bir çözüm için inisiyatif almaya çağırdığı ifade edildi. Bunun yanında açıklamada, "Son günlerde Başkan Michel, göç durumunu izlemek için Başbakan Mitsotakis ve Başbakan Borissov ile de yakın temas halindeydi" denilirken, AB'nin insani yardım sağlanması ve ihtiyaç sahibi nüfusa erişime kilit bir öncelik verdiği vurgulanarak "AB, desteğini daha da güçlendirmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklama, "Avrupa Birliği, AB-Türkiye Sığınmacı Anlaşmasını desteklemekte ve AB'nin dış sınırlarını korumak bakımından da Yunanistan ve Bulgaristan'ı desteklemek için aktif olarak görev almaktadır" ifadeleriyle son buldu.
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