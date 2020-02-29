Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana sert mülteci cevabı

Son dakika haberi: Türkiye'nin mültecilere Avrupa'ya açılan kapıları açmasıyla birlikte binlerce mülteci, Türkiye-Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan mülteci akınını insanlık dışı muamele ile gaz bombalarıyla karşıladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye’ye yönelik uluslararası hukuk çıkışına gereken cevabı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.

Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından sınıra akın eden binlerce Suriyeli'ye, Yunan makamları gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Sınırdaki karmaşa devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik uluslararası hukuk çıkışında bulunmuştu. Dendias'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

"UTANMADAN BİZE DERS VERİYOR"

Çavuşoğlu, Twitter'dan verdiği yanıttı şu ifadeleri kullandı:

"Bakın utanmadan bize kim uluslararası hukuk dersi veriyor! Utanmadan kapılarına yığılmış binlerce masumun üzerine göz yaşartıcı gaz bombaları atıyor. Bizim insanların ülkemizi terk etmesini durdurma görevimiz yok ama Yunanistan'ın onlara insan gibi davranma görevi var!"