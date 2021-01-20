20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu | Rakamlar açıklandı

Son dakika | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu | Rakamlar açıklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2021 14:33
Son dakika: Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu | Türkiye'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Son dakika: Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu | Türkiye'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında aşılananların toplam sayısı 1 milyonu geçti. Aşı programında sıra huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş üstünde.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 1 milyonu aştı.

Aşılananların sayı anlık güncelleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ MESAJ

İLK AŞILANANLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimi 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasıyla başladı. Toplu aşılama ise ertesi gün sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla sürdü. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bugün, sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması bekleniyor. İki doz halinde uygulanan koronavirüs aşısının ikinci dozu 28 günlük aranın ardından yapılacak.

Huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması sürüyor

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlandı.

Bu kapsamda, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı başladı. Bu kişiler uygun olduğu takdirde evlerinde aşı oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

Kırıkhan halkından CHP'ye isyan
Kırıkhan halkından CHP'ye isyan
Sincar'a operasyon mu yapılacak?
Sincar'a operasyon mu yapılacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan flaş aşı mesajı
Başkan Erdoğan'dan flaş aşı mesajı
Başkan Erdoğan'dan sert çıktı: Daha çok beklerler
Başkan Erdoğan'dan sert çıktı: Daha çok beklerler
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
CHP'de yine taciz iddiası!
CHP'de yine taciz iddiası!
Afrin'de 3 yılda neler değişti?
Afrin'de 3 yılda neler değişti?
Şişli'de istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çötü
Şişli'de istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çötü
Mustafa Şentop korona aşısı yaptırdı
Mustafa Şentop korona aşısı yaptırdı
Oda TV tazminat ödeyecek
Oda TV tazminat ödeyecek
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
Daha Fazla Video Göster