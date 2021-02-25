Son dakika: Tüm sınıflar yüz yüze eğitime geçecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de yanıladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?' sorularını ve daha fazlasını A Haber'de yanıtladı. Bakan Selçuk, sınavların ertelenmesi konusunda, "Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak." ifadelerini kullandı. 20 bin öğretmen ataması hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, "2 taslak var, takvimi önümüzdeki aylarda açıklayacağız" dedi.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?' sorularını ve daha fazlasını A Haber'de yanıtladı. Bakan Selçuk, sınavların ertelenmesi konusunda, "Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak." ifadelerini kullandı. 20 bin öğretmen ataması hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, "2 taslak var, takvimi önümüzdeki aylarda açıklayacağız" dedi.

TÜM SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu bir tavsiye kararı alıyor. Kabine'de görüşülüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. 15 günde bir değerlendirme yapıyoruz. Bunun uygun olup olmadığı eğitimsel olarak değerlendirilecek." şeklinde konuştu.