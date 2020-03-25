Son dakika: TSK İdlib'deki M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi! İdlib'de son durum ne? | VİDEO

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.

İDLİB'DE

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib'in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.

Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib ilinin önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi.



17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.

REJİM BÖLGESİNDE TEDBİRLER

Esed rejiminin haber ajansı SANA, hafta başında ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Covid-19 tespit edildiğini bildirmişti.

Rejim, dün kontrolündeki bölgelerde 18.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.