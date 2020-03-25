25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

Son dakika: TSK İdlib'deki M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi! İdlib'de son durum ne? | VİDEO

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti. Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.

İDLİB'DE SON DURUM NE?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib'in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.

Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib ilinin önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi.

17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.

REJİM BÖLGESİNDE TEDBİRLER

Esed rejiminin haber ajansı SANA, hafta başında ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Covid-19 tespit edildiğini bildirmişti.

Rejim, dün kontrolündeki bölgelerde 18.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.

Son dakika: MSB: Türk-Rus ortak devriyesi İdlibde yapıldı! İşte ilk fotoğraflar... SON DAKİKA: MSB: TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYESİ İDLİB'DE YAPILDI! İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR...
Son dakika: MSB: Türk-Rus ortak devriyesi İdlibde yapıldı! İşte ilk fotoğraflar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TSK'dan M4 kara yolunda devriye
TSK'dan M4 kara yolunda devriye
Erdoğanı: Biz güçlü bir milletiz hep birlikte başaracağız
Erdoğanı: Biz güçlü bir milletiz hep birlikte başaracağız
İSKİ çalışanlarından koronavirüs isyanı
İSKİ çalışanlarından koronavirüs isyanı
Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında güldüren diyalog
Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında güldüren diyalog
Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayıları?
Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayıları?
İtalya'da salgının önüne neden geçilemiyor?
İtalya'da salgının önüne neden geçilemiyor?
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Kimler test yaptırabilir?
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Kimler test yaptırabilir?
Ekmeğe koronavirüs önlemi
Ekmeğe koronavirüs önlemi
Karantinadan canlı yayın!
Karantinadan canlı yayın!
Bakan Soylu açıkladı: 410 kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu açıkladı: 410 kişi gözaltına alındı
Ceza infaz indirimi kimleri kapsıyor?
Ceza infaz indirimi kimleri kapsıyor?
Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Bakan Soylu açıkladı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Bakan Soylu açıkladı
Daha Fazla Video Göster