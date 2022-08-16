16 Ağustos 2022, Salı
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Son dakika: Suriye ile temas olacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama .
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ile temas olacak mı?" sorusunu basın toplantısında yanıtladı. Türkiye'nin siyasi çözüm peşinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Rejim askeri çözüme inanıyor" dedi. Azez'de Türk bayrağının yakılmaya çalışılmasına da tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayrağımıza el uzatanın eli kırılır" ifadelerine yer verdi. .