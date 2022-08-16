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Son dakika: Suriye ile temas olacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama .

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Giriş: 16.08.2022 12:52
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ile temas olacak mı?" sorusunu basın toplantısında yanıtladı. Türkiye'nin siyasi çözüm peşinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Rejim askeri çözüme inanıyor" dedi. Azez'de Türk bayrağının yakılmaya çalışılmasına da tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayrağımıza el uzatanın eli kırılır" ifadelerine yer verdi. .
Suriye ile temas olacak mı?
Suriye ile temas olacak mı?
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