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Son dakika: Siyasette yerel- merkezi hükümet tartışması! Siyasette 3. İttifak arayışı mı var? |Video

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Giriş: 20.05.2020 13:33
Güncelleme:20.05.2020 13:43
Son dakika haberi... HDP – İyi Parti gerilimi ve kiralık vekil çıkışı ne anlama geliyor? Muhalefet neden merkezi yönetim yerel yönetime karışmasın dedi? Siyasette 3. İttifak arayışı mı var? CHP’nin yeni partilere vekil veririz çıkışı ne anlama geliyor? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran,  A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... HDP – İyi Parti gerilimi ve kiralık vekil çıkışı ne anlama geliyor? Muhalefet neden merkezi yönetim yerel yönetime karışmasın dedi? Siyasette 3. İttifak arayışı mı var? CHP'nin yeni partilere vekil veririz çıkışı ne anlama geliyor? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte konuşmaların satır başları;

KAPI ÇOKTAN ÇALINDI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:

Zaten kapı çalacak diye bir şey yok kapılar çoktan çalınmış kararlar çoktan verilmiş. 2017 yılı Aralık ayında yapılan CHP kongresinde oy birliği ile kabul edilmesi kongre kararına bağlandı. CHP'nin özerklik şartıyla ilgili HDP ile ilişki kurmasından önce kongre kararını ele alması ve değiştirmesi gerekir. CHP'nin HDP'leştiğini gösteren karar ve uygulama.

MİLLET KABUL ETMEDİ

CHP-İP-HDP ittifak içine girdi millet kabul etmedi. HDP ile PKK arasında bir fark yok. O bakımdan HDP ile anayasa çalışması yapmak da vahim bir durum.

AMERİKA PROJESİ

Bu ittifakın yani CHP, İP, HDP, Saadet Partisi, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan ittifakının içinde FETÖ terör örgütünün de olduğu çok açık. Herkesin gözü önünde olan bir beraberlik söz konusu. Bu da Amerika projesi. Bunları bir araya getiriyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:

MİLLET İTTİFAKI KENDİ İÇİNDE DAĞINIKLIK GÖSTERİYOR

İki ittifak konusunda ben aynı şeyleri düşünmüyorum. İki ittifak artık kalmadı Millet İttifakı adı verilen yapı kendi içerisinde çok açıkça deklare etmeseler de bir dağınıklık gösteriyor. Kaldı ki CHP kendi içinde dağınıklık yaşıyor. CHP içerisinde hakikaten cumhuriyetin kuruluş felsefesinin hücrelerine kadar DNA'larına kadar yaşatmış ve yerleştirmiş bir halk topluluğu var. Onların bu önümüzdeki süreçte daha farklı bir davranış biçimi sergileyeceklerine inanıyorum.

CHP'NİN BUGÜNE KADAR BİZLE TEMASI OLMADI

Demokratik Sol Parti'nin seçimlere katılmak için 20 milletvekiline ihtiyacı yok. Seçime katılma kriterlerini teşkilatlanma düzeyinde tamamlamış 35 yıllık bir siyasi parti. Kaldı ki bir temasın oluşmasını da beklemedik. 2015 yılında kurumsal bir iş birliği yapmak için CHP ile görüşme talebinde bulunmuştuk ve görüşmeler başlamıştı. O dönem Sayın Kılıçdaroğlu, "DSP'ye ne gerek var, CHP var. Partiyi kapatsınlar gelsinler" demişti. CHP'nin DSP'ye bakış açısı bu.

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran:

HDP BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

HDP'nin CHP ile yapmış olduğu dolaylı iş birliği CHP'nin ve İyi Parti'nin lehine oldu ancak HDP bundan beklediği şeyleri bulamadı. Bir süredir HDP'liler hem CHP'ye hem İP'e bu iş birliğini artık ortaya koyalım en azından bunun anlamı tabi sistemdeki marjinallikten kurtulabilir miyiz çabasıdır. Demokrasi ittifakı altında bir muhalefet masası kurmak istiyor. İyi Parti de artık kendisini ayrıştırmanın gerekli olduğunu gördü ve Sayın Akşener "HDP'yi PKK ile aynı konumlandırıyorum" dedi. Bu parçalı yapının aslında birçok konuda anlaşamayacak ancak Erdoğan karşıtlığı ve parlamenter dönüşte bir araya gelmiş yapılar olduğunu gösterdi.

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