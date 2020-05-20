Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li belediyelere sahip çıktı! İşte CHP-HDP ilişkisi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP, bir süredir PKK ile araya mesafe koymada sorunlar yaşamaya başladı. Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran terör örgütünün izinden giderek Adana Yüreğir'de benzer bir eylemde bulunan parti, şimdi de kayyum atamalarını diline doladı. "Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, PKK ile içli-dışlı belediye başkanlarına yasal koruma istedi. Yeni Şafak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı belediye başkanlarının terör sicili oldukça kabarık. Aralarında şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün katilini evinde saklayan da var, seçildikten sonra belediyeleri örgüt kampına çevirenler de.

BİRİSİ PKK'NIN DOKTORU

PKK'nın Türkiye'deki faliyetlerini yürüttüğü sözde merkezi konumdaki Diyarbakır'da, HDP'li eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın seçimden sonraki 4 ayda belediyeyi örgüt kampına çevirdiği ortaya çıkmıştı. PKK elebaşlarından Muzaffer Ayata'nın yakınını 'başkan danışmanı', Sabri Ok'un yeğeni Selda Baran'ı da 'kadın ve aile daire başkanı' olarak atayan Mızraklı, kayyumun terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişiyi tekrar işe aldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve milletvekillerinin Diyarbakır'a giderek samimi görüntüler verdiği Mızraklı, doktorluk yaptığı dönemde PKK'lı teröristleri gizlice tedavi etmişti. İtirafçı beyanlarına göre, 'tıp kongresi' ve 'sempozyum' gibi gerekçelerle gittiği ülkelerde PKK'lılarla buluşan Mızraklı, yaralı ve hasta teröristleri tedavi etmek için kendisi gibi sağlık görevlilerinden oluşan bir ekip kurmuştu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin HDP'li eski başkanı Ahmet Türk ise belediye iştirakı olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi ve 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı.

KATİLLERİ EVİNDE SAKLADI

Diyarbakır'ın HDP'li Kocaköy Belediyesi eski başkanı Rojda Nazlıer ise 6 Haziran 2016'da PKK'nın 'Ape Musa' kampından gelen 5 teröristi bizzat karşıladı. Nazlıer ayrıca, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede aranan 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer ile polis memuru Nazım Tuncer'i şehit eden ve 300 bin TL ödülle gri listede aranan 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'ı evinde gizliyordu. PKK'nın lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Nazlıer, Lice'ye bağlı Şenlikköy Yücetepe bölgesinde teröristlerle birlikte sığınak dahi kazdı.

EVİNDEN BOMBA NOTU ÇIKTI

HDP'li Kurtalan belediye başkanı Baran Akgül'ün evinde ele geçirilen ajandada bomba yapım talimatı çıktı. 'Bombada anahtar sistemi' başlıklı notlarda şu ifadeler yer aldı: "1-Mekanik sistem, 2-Elektronik sistem, 3-Bubi tuzağı. Bomba patlaması sırasında alınan tedbir, mesafe en az 100 metredir." Nottaki 'Patlama etkileri' başlıklı bölümde ise "Isı etkisi, Parça ektisi, Basınç etkisi... Mektup bomba katlanmaz kesinlikle" yazıldığı ortaya çıktı. HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın makamından çıkan 'Eş Başkanlar arasındaki anlaşma' adlı dökümanda ise eş başkan Remzi Sarsılmaz'ın her ay kendi maaşından düzenli olarak 4 bin TL'yi eşbaşkan Özden Sönmez'e takdim edeceğini yazdığı tespit edildi.

'PKK DEVLETİ' İSTİYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olan İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan, 13 vekil arkadaşıyla birlikte Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de sözde Kürdistan devletinin kurulması için önerge verdi. Önergede Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesi gerektiğini belirtilirken, terör örgütü PKK övüldü, Türkiye ise küstahça eleştirildi. HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı öne sürülen önergede, sivil insanları katleden PKK'lı teröristlerin suçsuz yere cezaevinde kaldıkları iddia edildi. Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Kayhan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşerek samimi pozlar vermişti.

DAĞA ÇOCUK GÖNDERME EKİBİ

Van'ın HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan ile sözde eş başkan Şehsade Kurt, öldürülen PKK'lıların cenazelerine katıldı. Belediye kadrosunda çalışan şehit yakınlarının işine son veren HDP'li Yacan, dağ kadrosundaki teröristlerin yakınları ve örgütün 'değer ailesi' adını verdiği 40 teröristi işe aldı. Yacan, PKK'nın sözde üst yönetimi tarafından 'basın faaliyet sorumlusu' olarak atandı. Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç ve sözde eş başkanı Dilan Örenci, belediye kadrosuna PKK'lı teröristleri işe aldı ve yerel seçimler sonrası 100'e yakın çocuğu PKK'nın dağ kadrosuna göndermek istedi.

ÖRGÜTE PAY VERDİLER

Hendek-barikat yapımında aktif olarak çalışan ve evini PKK'lı teröristlere açan HDP'li Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez'in evinde PKK'lı terörist Hamza Bagok, dönemin Derik belediye başkanı Abdulkerim Erdem'i tokatladı. Oğlu PKK'nın dağ kadrosunda olan Burhan Temel, Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eş başkan şoförü yapıldı. PKK'lı babası öldürülen Rojin Aydın ise sekreter kadrosuna alındı. HDP'li Mazıdağı eski belediye başkanı Nalan Özaydın'ın, Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez'in ve Kızıltepe eski belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın terör örgütü PKK'ya elden para teslim ettiği, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı belediyelerinin düzenlediği her ihaleden ise PKK'ya yüzde 10 pay verildiği ortaya çıktı.