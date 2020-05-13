Son dakika: HDP İle İyi Parti arasında gizli ittifak görüşmesinde neler konuşuldu? |Video

Son dakika haberi... İyi Parti ile HDP arasında gerçekleşen gizlii ittifak görüşmelerinde neler konuşuldu? Tartışmanın perde arkasında neler var? Meral Akşener'in açıklamalarının zamanlaması ne anlama geliyor? MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İyi Parti ile HDP arasında gerçekleşen gizlii ittifak görüşmelerinde neler konuşuldu? Tartışmanın perde arkasında neler var? Meral Akşener'in açıklamalarının zamanlaması ne anlama geliyor? MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların satır başları;

"DAVA AÇSINLAR"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem;

Televizyonlarda bunu sulandırmaya çalışacaklarına karartmaya çalışacaklarına Sırrı Süreyya Önder'e dava açsınlar. Eğer burada yalan bir beyan varsa açmadılar açamazlar. Çünkü yoldaşları ittifak ortakları. Bunu nereden anlıyoruz? TBMM'de yüzlerine tükürerek konuşan HDP'li Fatma Kurtulanla ilgili bir işlem yaptılar mı? Hayır yapmadılar. İP'in Genel Başkanı Akşener bunu defalarca dile getirdi "Selahattin Demirtaş serbest kalmalı" dedi, "HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir" dedi. Bu söylemleri gördük ve farkındayız.

"BÜYÜK BİR SUÇTUR"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel,

Bu bir güvenlik konusu aslında sadece siyasi partiler arasında atışma konusu değil. HDP ne zaman tartışılmaya başlansa şöyle bir argümanla karşı karşıya kalıyoruz. Antidemokratik söylemlerle HDP'yi tecrit etmeye çalışıyorsunuz gibi bugün HDP başkanı Mithan Sancar da bunu söyledi bizi dışlamak demokrasiyi dışlamaktır diye. Tam tersine bunun karşısında konunun çerçevesini çizerken lafa şöyle başlamamız gerektiğini düşünüyorum güvenliği olmayan ülkenin demokrasisi olmaz. Yani bir terör örgütüne sırtını dayayan ve arkasında silahlı tehditle yer etmeye çalışan siyasi arenada o silahın ucunu sürekli göstermek gibi bir alışkanlığı olan bir siyasi partiye özgürlük tanımak demokrasi değildir. HDP bir yandan da terör örgütüne lojistik destek sağlayan bir kuruluş. Bu kuruluşla siyasi ittifak, bu kuruluşla kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapmak, bu kuruluşla anayasa planlamak büyük bir suçtur.

KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ORTAYA DÖKÜLDÜ

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz,

Kapalı kapılar arkasında gizli saklı geliştirilen ilişkiler deyim yerindeyse kirli çamaşırlar bugün biraz ortaya dökülmüş oldu. Bir taraftan Meral Akşener'in HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak tanımlaması yerinde ama çok geç kalmış bir tespit. Terörün zirveye ulaştığı dönemlerde HDP ile gizli saklı ilişkiler geliştirmek, ortak anayasa görüşmeleri yapmak bu Türkiye'ye karşı çok ağır hesabı verilebilmesi zor olan icraatlardır.