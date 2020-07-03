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Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Vali Çetin Oktay Kaldırım canlı yayında son bilgileri aktardı |Video

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Giriş: 03.07.2020 12:42
Son dakika haberi... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi. Vali Kaldırım, "10 yaralımız var" dedi.

Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada." diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım canlı yayında yaptığı açıklamada 10 yaralının olduğunu ifade etti.

Son dakika: Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama! SON DAKİKA: SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA!

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