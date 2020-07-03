Son dakika: Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama!
Son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama kentin birçok ilçesinde hissedilirken, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 3 Bakan Sakarya’ya patlamanın olduğu bölgeye gidiyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çalışmalar zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle dikkatle yürütülüyor.
Gelen son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık bakanı Fahrettinm Koca patlamanın yaşandığı yere gidiyor.
Sakarya Valisi Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var." dedi. A Haber canlı yayınına bağlanan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şu anda yangın devam ediyor. Olaya tüm gücümüzle müdahale ediyoruz." dedi.
PATLAMA SESİ SAKARYA, KOCAELİ VE DÜZCE GİBİ ŞEHİRLERDEN DE DUYULDU
Sakarya'daki patlama sesi ardından gözler son depremlere çevrildi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar deprem olduğunu; bazıları ise patlama meydana geldiğini ifade etti. Patlama sesi Sakarya, Kocaeli ve Düzce gibi şehirlerden de duyuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar patlamanın etkisini Twitter üzerinden paylaştılar...
ÖLEN YA DA YARALANAN BİLGİSİ YOK
Patlama sesi şehrin bir çok yerinen duyuldu. Patlama sesi Adapazarı başta olmak üzere pek çok yerde hissedildi. Ölen ya da yaralanan bilgisi olmazken bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.
"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"
Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Yıldırım yaptığı ilk açıklamada, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz." dedi.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER CANLI YAYININDA SON DURUMU AKTARDI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Soğutma ve yangını söndürme işlemleri sürüyor. Patlamalar sürekli sürüyor. Tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullandı.
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