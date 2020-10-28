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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs 28 Ekim 2020 Çarşamba vaka sayılarını açıkladı

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Giriş: 28.10.2020 20:15
Güncelleme:28.10.2020 20:30
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.Türkiye'de 28 Ekim'de 2305 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 77 kişi hayatını kaybetti. İşte 28 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de 28 Ekim'de 2305 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 77 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ BİRAZ DAHA ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin İstanbul'da yaptığı açıklamalarda "Hasta sayımız 2305. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 75 oldu. İyileşen hasta sayımız 1662. Ağır hasta sayımız biraz daha artmış oldu 1836. Özetle bakıldığında test sayımızın arttığını, hayatını kaybeden vatandaşımızın 75 olduğunu, ağır hasta sayımızın arttığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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