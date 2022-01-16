Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 16 Ocak 2022'e ait koronavirüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 16 Ocak 2022'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

İYİLEŞENLERİN SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.