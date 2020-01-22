Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü ile ilgili konuştu: Türkiye'de risk yok... |Video

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan gizemli koronavirüsüne (Corona) ilişkin "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin, şunları kaydetti:

"Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var."

"TERMAL KAMERA DAHİL BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR, BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.

Coronavirüsler alt familyası ait virüsün türlerdir Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales . Koronavirüsler edilir zarflı virüsler bir ile pozitif sens , tek iplikçikli bir RNA genomu ve ile nükleokapsid sarmal simetri. Genomik boy koronavirüslerin yaklaşık 26 ila 32 arasında değişmektedir kilobaz, bir için en büyük RNA virüsü.

"Koronavirüs" adı, taç veya halo anlamına gelen Latin koronadan türetilir ve elektron mikroskobu (EM) altında virionların (virüsün enfektif formu) karakteristik görünümüne işaret eder. kraliyet tacı veya güneş korona anımsatan bir görüntü . Bu morfoloji , virüsün yüzeyini dolduran ve konak tropizmi belirleyen proteinler olan viral sivri (S) peplomerler tarafından oluşturulur.

Tüm koronavirüslerin genel yapısına katkıda bulunan proteinler sivri uç (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsiddir (N). SARS koronavirüsünün spesifik durumunda ( aşağıya bakınız ), S üzerindeki tanımlanmış bir reseptör bağlanma alanı, virüsün hücresel reseptörüne, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) bağlanmasına aracılık eder . Bazı koronavirüsler (özellikle Betacoronavirus alt grup A üyeleri ) hemagglutinin esteraz (HE) adı verilen daha kısa başak benzeri bir proteine sahiptir.