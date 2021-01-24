24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6,5 milyon doz aşı pazartesi günü Türkiye'de

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6,5 milyon doz aşı pazartesi günü Türkiye'de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 14:24
Güncelleme:24.01.2021 14:29
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından inaktif koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2. sevkiyatın ilk bölümü 6.5 milyon dozluk koronavirüs aşısının pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı.

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından inaktif koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2. sevkiyatın ilk bölümü 6.5 milyon dozluk koronavirüs aşısının pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İkinci parti koronavirüs aşısı pazartesi günü Türkiyede olacak SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI! İKİNCİ PARTİ KORONAVİRÜS AŞISI PAZARTESİ GÜNÜ TÜRKİYE'DE OLACAK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6,5 milyon doz aşı geliyor
6,5 milyon doz aşı geliyor
Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Mehmetçik'e yeni kamuflaj! İşte dikkat çeken özellikleri
Mehmetçik'e yeni kamuflaj! İşte dikkat çeken özellikleri
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
Gabon Büyükelçisi A Haber'de
Gabon Büyükelçisi A Haber'de
HDP binasına terör operasyonu!
HDP binasına terör operasyonu!
PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi
PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı
Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı
Provokatör gazeteci Özlem Gürsel parodi haber gerçek gibi sundu
Provokatör gazeteci Özlem Gürsel parodi haber gerçek gibi sundu
Özlem Gürses bu kez Devlet Bahçeli karikatürünü haber gibi sundu
Özlem Gürses bu kez Devlet Bahçeli karikatürünü haber gibi sundu
HDP ilçe binasına terör operasyonu
HDP ilçe binasına terör operasyonu
Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Daha Fazla Video Göster