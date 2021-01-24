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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6,5 milyon doz aşı pazartesi günü Türkiye'de
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından inaktif koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2. sevkiyatın ilk bölümü 6.5 milyon dozluk koronavirüs aşısının pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı.
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından inaktif koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2. sevkiyatın ilk bölümü 6.5 milyon dozluk koronavirüs aşısının pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı.