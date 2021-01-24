Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İkinci parti koronavirüs aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşının pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."