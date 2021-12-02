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SON DAKİKA! PKK'lı teröristler tek tek teslim oluyorlar! Sayıları 186'ya yükseldi

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 19:46
İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan teröristlerden 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Teslim olan son 4 teröristle birlikte 2021 yılı içerisinde güvenlik güçlerine sığınan PKK'lı terörist sayısı ise 186'ya yükseldi.
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