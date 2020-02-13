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13.02.2020

Son dakika: Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Son dakika haberi... Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde saat 17.30’da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede CHP içerisinde ciddi çalkantılara yol açan "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ve 28-29 Mart'ta yapılacak Genel Kurultay'a giden süreçte yaşanan sıkıntıların ele alınacağı gelen bilgiler arasında...

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