Son dakika: Milli Eğitim Bakanı "zorba oyun" uyarısı: Öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski var |Video

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli "çelme takma oyunu"na karşı Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık okullara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, oyun adı altındaki akım "akran zorbalığı" olarak nitelendirildi. Öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski ile karşı karşıya kaldığına da dikkat çekildi.