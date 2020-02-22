BİZE ULAŞIN
22.02.2020
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı "zorba oyun" uyarısı: Öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski var |Video
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli "çelme takma oyunu"na karşı Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık okullara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, oyun adı altındaki akım "akran zorbalığı" olarak nitelendirildi. Öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski ile karşı karşıya kaldığına da dikkat çekildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.