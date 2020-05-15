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Son dakika: MHP’li isimden A Haber canlı yayınında Meral Akşener’e yaylım ateşi: Bakan Berat Albayrak'ın yüzüne nasıl bakacaksın?

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Giriş: 15.05.2020 13:42
Güncelleme:15.05.2020 13:59
Son dakika haberi... MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber canlı yayınında İyi Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. İyi Parti ile HDP arasındaki tartışmayı yorumlayan Enginyurt, ortak düşmanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da sahip çıkarak, Akşener'e "Her gün hakaret ettiğin Bakan Berat Albayrak'ın yüzüne nasıl bakacaksın?" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber canlı yayınında İyi Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. İyi Parti ile HDP arasındaki tartışmayı yorumlayan Enginyurt, ortak düşmanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da sahip çıkarak, Akşener'e "Her gün hakaret ettiğin Bakan Berat Albayrak'ın yüzüne nasıl bakacaksın?" ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un konuşmasının satır başları;

HDP'Lİ AHMET TÜRK: SİYASETTE GİZLİ KALMASI GEREKEN ŞEYLER VAR

Ahmet Türk boş konuşuyor. Sırrı Süreyya Önder'e sus söyleme, konuşma zamanı değil bekle diyor. Şu an İyi Parti ile aramızın açılmasının doğru olmadığı bir zamandayız diyor. Ortak düşmanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakı diyor. Bunları yıkmak için İyi Partiye ihtiyacımız var kavgalı gözükmemeliyiz diyor. Önder'e de bunu açıkladığı için fırça atıyor.

HANGİ MEMLEKET MESELESİ?

Meral Akşener samimi değildir. İyi Partililer samimi değildir. Sayın Cumhurbaşkanının TBMM'ye geldiği gün HDP, CHP ve İP ayağı kalkmayacak kadar nezaketsiz davranış göstermişlerdir. Bir masa kuralım diyor. Bunun adına da memleket masası diyelim diyor. Sayın Akşener gündem değiştirmeye çalışıyor. HDP ilişkisini kapatmaya çalışıyor. Hangi memleket meselesinden hangi memleket masasından bahsediyor? Bu masaya yalnız HDP oturmasın diyor. Pekala Meclis'te HDP ile bütün önergelere kabul derken veya bütün önergelere red derken hiç dert etmedin. Şimdi çıkmış HDP oturmasın HDP PKK'lıymış.

BERAT ALBAYRAK'IN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?

Bu memleket masasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da olacak, olması gerekiyor. Akşener'e soruyorum her gün damatlık üzerinden hakaret ettiğin her gün alaya aldığın en son "dolar 7.25 oldu komik damat ne yapıyorsun?" diye sorduğun doların da bugün 6.90'a düştüğü bir ülkede bu masada Berat Albayrak da olacak nasıl yüzüne bakacaksın? Nasıl göz göze geleceksin? Bir siyasetçi üslubuna dikkat etmeli. Birliğe beraberliğe önem veriyorsa hassasiyet göstermeli. Bir insanın damatlığı üzerinden her gün alaya al her gün hakaret et sonra memleket masası de... Senin kuracağın masa kursan kursan HDP ile CHP ile Saadet'le beraber ülkeyi yıkım masası olur.

İYİ Kİ BERAT ALBAYRAK VAR İYİ Kİ CUMHURBAŞKANI VAR

Bunların memleket diye bir derdi yok tekrar söylüyorum. Tek derdi Cumhur İttifakını yıkmak. Bunların tek derdi Berat Albayrak'tan ve Sayın Cumhurbaşkanından nefret dolayısıyla intikam almaya kalkmak ama ben şunu söylüyorum. Bu zihniyet doğru değil. Mafya başına bir iş geliyor Berat Albayrak yaptı diyor. Dolar düşüyor kimse Berat Albayrak düşürdü demiyor. Dolar çıkıyor Berat Albayrak çıkardı diyor. Adam hanımından boşanıyor Berat Albayrak boşadı diye suç buluyor. Ben de diyorum ki nedir bu Berat Albayrak düşmanlığınız? Ülkede iyi ki Berat Albayrak var. İyi ki Sayın Cumhurbaşkanı var. İyi ki Sayın Devlet Bahçeli var. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah.

ŞEYTANLA BİLE İŞ BİRLİĞİ YAPAR

Ankara kulislerinde Sayın Akşener'in yeni senaryolar peşinde koştuğunu söylediniz. Sayın Akşener yeter ki kendi iktidarını varlığını koruma adına şeytanla bile iş birliği yapmaktan hiç imtina etmez. Ama ne yaparsa yapsınlar ne yumurcak ne de geçmiş olmayan partiyle kuracağı ittifak onları yüzde 1 bile oy oranına ulaştırmayacaktır.

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