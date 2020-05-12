Son dakika: HDP ile İyi Parti arasında aracı tartışması! Perde arkasında neler var? |Video

Son dakika haberi... HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in "İyi Parti bize görüşme için aracı yolladı" açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki bu yaşananlar neye işaret ediyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "İyi Parti bize görüşme için aracı yolladı" açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki bu yaşananlar neye işaret ediyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Açıklamaların satır başları;

MALUMU İLAN ETTİLER

Şahin; Tartışmanın fitilini ateşleyen İyi parti Genel Başkanı Akşener oldu. Televizyon programında HDP'yi PKK'nın uzantısı ilan etti. Aynı Meral Hanım daha önce HDP ile ilgili yaptığı açıklamada Kürt siyasi hareketinin uzantısı diyordu. 24 Haziran seçimlerinde çok aleni bir ittifak söz konusuydu. Hal böyleyken ciddi bir dönüşüm olarak değerlendirilecek bir açıklama yapması tartışma yarattı. Bence malumu ilan ettiler.

İYİ PARTİ'NİN VARLIK SEBEBİ HDP İLE İTTİFAK

Perinçek; İyi Parti'nin varlık sebebi HDP ile ittifak… MHP'den İyi Parti çıkarılmasının sebebi budur. MHP tabanında HDP ile ittifak yapabilecek bir kitle bulamazsınız. Bunu ABD gerçekleştirdi. Türk milleti Meral Akşener'in dahil olduğu ABD projesini bozacak.

OPERASYON PARTİSİ

İyi Parti operasyon partisi… Önümüzdeki seçime kadar yaşamaz. İşlevini yaptı. Partinin devam etmesi mümkün gözükmüyor. Partide çözülmeler var. Partiden ayrılanalar 'Bizi getirdiniz PKK'nın yanına oturtunuz' tepkisini gösterdiler. Suni şekilde Meclis'e sokuldular. Önümüzdeki seçimlerde İyi Parti diye bir partinin kalacağını düşünmüyorum. ABD, Bağdat'ı Şam'ı silahla işgal ettiği gibi gelir Ankara'yı da işgal ederse bunlar da iktidar olur başka türlü bir ihtimal düşünmüyor.