HDP ile ittifak ifşa oldu İyi Parti karıştı...
İyi Parti lideri Meral Akşener'in "İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor?" sorusuna "PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor" açıklaması, "gizli ittifak" HDP'yi kızdırdı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İyi Parti'ye yönelik itirafı son seçimlerde gizli ittifak yapan iki partiyi birbirine düşürdü.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir süre önce katıldığı bir yayında "İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor?" sorusuna "PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor" açıklaması, "gizli ittifak" HDP'yi kızdırdı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum" sözleriyle seçim sürecinde millet ittifakının ortağı İyi Parti'yle işbirliği yapıldığını ortaya koydu.
Önder'in açıklamaları gizli ittifakı gözler önüne sererken İyi Parti ve HDP'yi de birbirine düşürdü.
Akşener, Önder'in iddialarını "Gayri resmi, resmi kesinlikle (ilişkimiz) yoktur. İsnat eden bunu ispat etmekle görevlidir" dedi. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise "HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur. Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.
GİZLİ İTTİFAK YAPTILAR
CHP ve İyi Parti son seçimlere Millet İttifakı adı altında girmiş, HDP ise kamuoyu tepkisi nedeniyle ittifakın gizli ortağı olmuştu. HDP, ittifak kapsamında bazı yerlerde aday göstermemişti.
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