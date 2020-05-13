HDP ile İP arasındaki ittifak görüşmesi neden şimdi ortaya çıktı? Kimler ittifak arayışında? AK Parti ve MHP’li vekiller A Haber’e değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor?" sorusuna "PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor" cevabı gizli ortağı HDP'yi kızdırdı. Meral Akşener'e, HDP'li Sırrı Süreyya Önder "Düne kadar bize danışan İYİ Parti, bugün saygısızlık yapamaz" sözleri ile cevap verdi. İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz derinleşti. Yaşanan gerilimlerden sonra Meral Akşener, “Memleket masası” teklifi ile yeni arayışlara girişti. Peki HDP ile İP arasındaki ittifak görüşmesi neden şimdi ortaya çıktı? Kimler yeni ittifak arayışında. AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz A Haber canlı yayınına konuk olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, "Meral Akşener neyi temsil ediyor ve Türkiye'de neyi savunuyor? İYİ Parti'de bunların açıklıkla ortaya konması lazım. Aksi takdirde bunlar gündelik tartışmalar ve bugün bunu atlatırız yarın başka bir konuda yaşanır benzeri. Mesela; hendek eylemleri sırasında bu parti ne düşünüyordu? İdlib'deki operasyonla ilgili veya Türkiye'nin S-400 füzeleri ile ilgili, Türkiye'nin Libya'da olması gibi Türkiye için beka meselesi olan konularda İYİ Parti'nin mesajını netleştirmesi gerekiyor." dedi.

"HDP, CHP VE İYİ PARTİ MASASININ…"

Hüseyin Yayman, "İYİ Parti'nin kendisini AK Parti veya MHP üzerinden tanımlamaktan artık vazgeçmesi gerekiyor ki bu kafa karışıklığı ortadan kalksın. Ama şunu günün sonunda net olarak görüyoruz ki burada "Makiyevelist" bir masa var ve bu masa kirli bir masa. Türk siyasi hayatında Güneş Motel'den diğer başka kirli siyasi pazarlıklara kadar tüm masalar ifşa olup yıkılmıştır. HDP'nin, CHP'nin ve İYİ Parti'nin içinde olduğu bu masanın uzun vadeli olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'Yİ KİMİN BESLEYİP BÜYÜTTÜĞÜ BELLİDİR"

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "İYİ Parti'nin MHP'ye yönelik ortaya attığı iddialar kesinlikle ve kesinlikle asılsızdır. Milliyetçi bir kimsenin HDP ile iş yapan bir parti ile bir arada olması veya onu desteklemesi mümkün değildir. Ayrıca, milliyetçi ve ülkücü bir insanın FETÖ'nün dümenine girmiş bir partiyle hareket etmesi çok mantıklı bir davranış olmayacaktır. Bunlar asılsız iftiralardan ibarettir. İYİ Parti'nin hangi kesimler ve hangi çevreler tarafından beslenip büyütüldüğü açık ve net şekilde ortadır. Ve buradaki gerçekler tüm Türkiye tarafından bilinmektedir." diye konuştu.

"DÜNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞMİŞTİR?"

Ümit Yılmaz, "İYİ Parti'nin kimler ile ilişkisi olduğu HDP'li Sırrı Süreyya Önder tarafından açıklanmıştır. Bunlar açık ve net ifadelerdir. Açıklanmasa ne olur? Seçimlerden önce HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'Kürt siyasetinin temsilcisi' diyen Meral Akşener'in kendisi değil midir? Dünden bugüne ne değişmiştir ki HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırmaya başlamıştır. HDP'nin dün yaptığı siyaset ile bugün yaptığı siyaset arasında ne fark vardır? Hiçbir fark yoktur. Seçim olmasını umarak, ülkenin zor durumda kalmasını umarak yapılan siyasi manipülatif olaylardır." şeklinde konuştu.