Ahmet Türk'ten HDP-İYİ Parti itirafı
HDP'li Ahmet Türk, "İYİ Parti HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" çıkışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını hedef alan HDP'li Ahmet Türk, "Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır." itirafında bulundu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, daha önce "Kürt siyasal hareketinin temsilcisi" ilan ettiği HDP ile ilgili görüşünü değiştirerek "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı deprem etkisi yaratmıştı.
"KİMİNLE ÇALIŞALIM DİYE SORDULAR"
Akşener'e cevap HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder'in "Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
AHMET TÜRK: "SAKLI KALMASI GEREKEN ŞEYLER VARDIR"
Krize ilişkin konuşan HDP'li Ahmet Türk, söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu açıklamayı (Sırrı Süreyya Önder'in açıklaması) hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır.
"BUNDAN DOLAYI RAHATSIZIM"
Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim.
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