Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meclis'teki HDP provokasyonuna sert tepki: PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsin
TBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bu Meclis’te hiç kimsenin, kanlı katil terör örgütünü savunma hakkı yoktur. Kanlı terör örgütü PKK’yı savunanlar Kandil’e gitsinler, bu Meclis'te görev yapmasınlar." dedi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda HDP'lilerle arasında çıkan tartışmayı değerlendirdi.
Enginyurt, Diyarbakır'da PKK'lılar tarafından kurulan pusu ile 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında HDP'lilerin tepkisiyle karşılaştığını belirterek, "Şunu bütün Türk milleti bilsin; Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücüler, Türk milliyetçileri bu Meclis'te olduğu müddetçe, bu Meclis'ten PKK'ya eşit infazdan yararlanmak değil, en ufak bir acıma duygusu geçmeyecektir. Bu Meclis'te hiç kimsenin, kanlı katil terör örgütünü savunma hakkı yoktur. Kanlı terör örgütü PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsinler, bu Meclis'te görev yapmasınlar. Özellikle PKK'lı teröristleri araçlarında saklayan gezdiren hainlerin bu Meclis'te yeri yoktur" dedi.
NE OLMUŞTU?
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği, 5 sevilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi. Enginyurt, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi. HDP'liler oturdukları yerden, "Sayın Başkan; bize terörist diyor" diyerek, Enginyurt'a tepki gösterdi. Enginyurt ile MHP'liler arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü. HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt'u, diğer milletvekilleri engelledi. MHP'liler ile HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Koca: Yüce Meclisimize şükran borçluyuz
- Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs mesajı
- İşte Türkiye'nin korona istatistiği! Rakamlar ve tablolarla...
- Eşi de koronavirüse yenik düştü! Acı haber geldi
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi!
- "Bir çok ülke uzaktan eğitime başlayamadı"
- İçişleri Bakanlığı: 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina sona erdi
- HALK TV'nin "601 sağlık çalışanı öldü" yalanına RTÜK'ten ceza
- Dev proje koronavirüs ile mücadelede "kale" olacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu