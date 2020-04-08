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Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meclis'teki HDP provokasyonuna sert tepki: PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsin

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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MHP'DEN SER TEPKİ: PKK'YI SAVUNANLAR KANDİL'E GİTSİN

'nda, ve milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bu Meclis’te hiç kimsenin, kanlı katil terör örgütünü savunma hakkı yoktur. Kanlı terör örgütü ’yı savunanlar Kandil’e gitsinler, bu Meclis'te görev yapmasınlar." dedi.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'nda 'lilerle arasında çıkan tartışmayı değerlendirdi.

Enginyurt, 'da 'lılar tarafından kurulan pusu ile 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında HDP'lilerin tepkisiyle karşılaştığını belirterek, "Şunu bütün Türk milleti bilsin; Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücüler, Türk milliyetçileri bu Meclis'te olduğu müddetçe, bu Meclis'ten PKK'ya eşit infazdan yararlanmak değil, en ufak bir acıma duygusu geçmeyecektir. Bu Meclis'te hiç kimsenin, kanlı katil terör örgütünü savunma hakkı yoktur. Kanlı terör örgütü PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsinler, bu Meclis'te görev yapmasınlar. Özellikle PKK'lı teröristleri araçlarında saklayan gezdiren hainlerin bu Meclis'te yeri yoktur" dedi.

Son dakika haberi: TBMM'de MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik! | Video SON DAKİKA HABERİ: TBMM'DE MHP VE HDP'Lİ VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK! | VİDEO


NE OLMUŞTU?
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili 'li başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği, 5 sevilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi. Enginyurt, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi. HDP'liler oturdukları yerden, "Sayın Başkan; bize terörist diyor" diyerek, Enginyurt'a tepki gösterdi. Enginyurt ile MHP'liler arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü. HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt'u, diğer milletvekilleri engelledi. MHP'liler ile HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi.

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