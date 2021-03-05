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Son dakika: Kahraman Bitlis şehitleri devlet töreniyle uğurlandı

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Giriş: 05.03.2021 15:10
Güncelleme:05.03.2021 15:18
Son dakika haberi... Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bitlis şehitleri için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi. Şehit askerler memleketlerinde toprağa verilmeden önce Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Ailelere, ordumuza ve milletimize Rabbimden sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. "Başkan Erdoğan, "Osman Erbaş komutanımız duruşuyla çok farklı bir insandı." diye konuştu.
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