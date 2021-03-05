Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok

Türkiye Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 kahramanına veda ediyor. 11 şehit için önce Elazığ'da tören düzenlendi ardından Ankara'da devlet töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı acı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ankara'da yapılan devlet törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.