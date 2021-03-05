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Haberler Galeri Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok

Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok

Türkiye Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 kahramanına veda ediyor. 11 şehit için önce Elazığ'da tören düzenlendi ardından Ankara'da devlet töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı acı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ankara'da yapılan devlet törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 15:07
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Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!
Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!
Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

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Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!
Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

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Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!
Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

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Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!
Türkiye Bitlis'te şehit düşen kahramanlarına veda ediyor! Bu acının tarifi yok!

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi.

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