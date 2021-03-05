Son dakika: Cougar tipi helikopter neden düştü? Bitlis'teki yürekleri yakan kaza neden oldu?

Son dakika haberi... Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter neden düştü? Hava ve arazi şartları uçuşu nasıl etkiledi? Cougar tipi helikopterin düşmesine hava şartları mı neden oldu? Cougar tipi helikopterin özellikleri neler? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter neden düştü? Hava ve arazi şartları uçuşu nasıl etkiledi? Cougar tipi helikopterin düşmesine hava şartları mı neden oldu? Cougar tipi helikopterin özellikleri neler? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

KAZA NEDEN OLDU?

Tör, "Neden düştüğünün cevabını şu anda vermemiz tam olarak mümkün değil. Çünkü birçok faktör bu helikopterin düşmesine etki etmiş olabilir. Bunun kesin neticesini kaza kırım raporu açıklandıktan sonra detaylı incelemeler yapıldıktan sonra daha net ortaya çıkması ve resmi bir açıklamadan sonra netleşmesi lazım. Ama tabii ilk intibah kötü hava şartları görünüyor ama ilk intibahın öyle görünmesi teknik bazı problemlerle bu kötü hava şartları aynı anda denk gelmiş olabilir. Helikopterler görerek uçan sistemler. Bu görerek uçmasının da bulutların aşağı aniden inmesi helikopterin mecburi olarak aşağı doğru inmesini gerektiriyor zorluyor yani helikopteri. Ve alttaki bembeyaz dağların olduğu beyazlıkların arasında dar bir alanda gitmeye çalışıyor bu sırada sert rüzgarlar oluyor görüş iyice kapanıyor. Dolayısıyla zor bir süreç. Pilotaj hatası olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan bir terör saldırısıyla ilgili olmadığı ihtimal dışı bırakıyorum." ifadelerini kullandı.