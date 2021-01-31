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Son dakika: İzmir’de FETÖ operasyonu! 2 darbeci tutuklandı

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 09:27
Son dakika haberi... İzmir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Darbecilere mühimmat sağlayan 3 kişiden 2’si tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi günü Başkan Erdoğan'a suikast eylemine katılanlara Çiğli Hava Üssünden mühimmat temin edenlere yönelik yapılan operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Darbecilere mühimmat sağlayan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi günü Başkan Erdoğan'a suikast eylemine katılanlara Çiğli Hava Üssünden mühimmat temin edenlere yönelik yapılan operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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