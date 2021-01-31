- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir’de FETÖ operasyonu! 2 darbeci tutuklandı
Son dakika haberi... İzmir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Darbecilere mühimmat sağlayan 3 kişiden 2’si tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi günü Başkan Erdoğan'a suikast eylemine katılanlara Çiğli Hava Üssünden mühimmat temin edenlere yönelik yapılan operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Darbecilere mühimmat sağlayan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
15 Temmuz hain darbe girişimi günü Başkan Erdoğan'a suikast eylemine katılanlara Çiğli Hava Üssünden mühimmat temin edenlere yönelik yapılan operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.