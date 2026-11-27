Batum'da diplomatik girişimler sonuç verdi! Gözaltındaki Türk taraftarların büyük bölümü serbest bırakıldı

Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında Filistin bayrağı açan Türk taraftarlara yönelik polis şiddetinin ardından yürütülen diplomatik girişimler sonuç verdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin girişimleri sonucunda gözaltındaki Türk vatandaşlarının neredeyse tamamının serbest bırakıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören iki Türk vatandaşının ise Batum Başkonsolosluğu çalışanlarının gözetiminde taburcu edildiği bildirildi. A Haber canlı yayınında yaşanan gelişmeler, Türk spor camiasının Beşiktaş ile dayanışması ve tribünlerden dünyaya verilen Filistin'e destek mesajları değerlendirildi.