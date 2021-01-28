28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalandı

Son dakika haberine göre… , ekipler tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahsın ’de yakalandığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalandı

, " Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs 'de yakalanmıştır." açıklaması yaptı.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:

"KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC'de yakalanmıştır.

Şahsın yapılan sorgulamasında;

Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan "aranıyor" kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında "firar" durumunda olduğu,

Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45'te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 zanlı yakalandı SON DAKİKA: ERZİNCAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 13 ZANLI YAKALANDI
Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı ŞIRNAK'TAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 8 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika:İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı SON DAKİKA:İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA