Batum'da polis şiddetine maruz kalan Beşiktaş taraftarları yaşadıklarını anlattı: "Bir anda üstümüze çullandılar"

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Filistin bayrağı açtıkları için polis şiddetine maruz kalan Selçuk Maz ve Emre Atak, yaşadıklarını Anadolu Ajansına anlattı. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede herhangi bir taşkınlık yapmadıklarını belirten taraftarlar, ellerindeki Filistin bayrağının zorla alındığını, darbedildiklerini ve gözaltına alınmaya çalışıldıklarını söyledi. Yaklaşık 30 yıldır maçlara gittiğini belirten Maz, karşılaşma sırasında tribünlere biber gazı sıkıldığına ilk kez şahit olduğunu ifade etti. Atak ise yaşananlara tepki göstererek Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.