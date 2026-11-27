Vincenzo Italiano'dan Batum'daki galibiyetin ardından taraftarlara mesaj! "Bu galibiyeti onlara da adıyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Be'er Şeva karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu yolculuğa ve olumsuz saha şartlarına rağmen önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Italiano, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Avrupa Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, Gürcü polisinin müdahalesi sonucu yaralanan taraftarlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Italiano, galibiyeti taraftarlara da adadıklarını söyledi.