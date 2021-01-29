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Son dakika: Ankara merkezli 25 İlde FETÖ operasyonu: 66 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre... Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Ankara merkezli 25 İlde FETÖ operasyonu: 66 kişi için gözaltı kararı

'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25 İLDE OPERASYONLAR

Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 'mahrem imam' olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda;

örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 'mahrem imam' olan toplam 66 şüphelinin Ankara merkezli 25 ilde 29.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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