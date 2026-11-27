Batum'da maç sona erdi! A Spor muhabiri Efecan Öztaş Türk taraftarların son durumunu aktardı

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Be'er Şeva karşılaşmasında Filistin bayrağı ve pankartı açan Türk taraftarlar, Gürcü polisinin orantısız müdahalesine maruz kaldı. Olaylara bizzat tanıklık eden A Spor muhabiri Efecan Öztaş, A Haber canlı yayınında maç öncesinde ve sırasında yaşananları anlattı. Polis müdahalesi nedeniyle karşılaşmanın yaklaşık 40 dakika durduğunu belirten Öztaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin girişimlerinin ardından maç sonunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, Türk taraftarların stadyumdan güvenli bir şekilde ayrıldığını bildirdi.