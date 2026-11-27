Batum'da polis şiddeti, sahada Beşiktaş'ın zaferi! UEFA'nın çifte standardı A Haber'de masaya yatırıldı

Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde Türk taraftarlara yönelik polis şiddetinin gölgesinde oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva'yı 2-1 mağlup etti. A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ve gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında yaşanan olayları ve UEFA'nın İsrail takımlarına yönelik tutumunu değerlendirdi. Şen, Beşiktaş'ın sahada ortaya koyduğu mücadeleye ve Türk spor camiasının dayanışmasına dikkat çekerken, İsrail takımlarının UEFA organizasyonlarından men edilmesi gerektiğini söyledi. Yavuzaslan ise Filistin bayrağına yönelik müdahalenin arkasında kimin talimatı olduğunu sorguladı. Beşiktaşlı futbolcu Ouattara'nın maç sonunda Filistin bayrağını UEFA yazısının üzerine örtmesi de yayında değerlendirildi.