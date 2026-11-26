Ömer Çelik'ten A Haber'de Batum'daki polis şiddetine sert tepki! "Bugün tüm Türkiye Beşiktaş'tır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Be'er Şeva karşılaşmasında Filistin bayrağı ve destek pankartları açan Beşiktaşlı taraftarlara yönelik polis şiddetine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Saldırıyı en sert ifadelerle kınayan Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Kulübü Başkanı'nı arayarak dayanışmasını ifade ettiğini belirtti. UEFA'nın İsrail takımlarıyla oynanan karşılaşmalardaki tutumunu çifte standart olarak nitelendiren Çelik, vatandaşların güvenliği için diplomatik temasların sürdüğünü bildirdi. Gürcistan yönetimini topyekün suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmadıklarını vurgulayan Çelik, şiddet emrini verenlerden ve saldırıyı gerçekleştirenlerden hesap sorulmasının takipçisi olacaklarını söyledi.