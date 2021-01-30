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Siber zorbalıkta FETÖ izi: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar! Twitter sessiz kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, yurtdışından bir anda düğmeye basılmış gibi sistematik şekilde organize edilen asılsız ve hakaret içeren paylaşımların arkasından izi çıktı.  içindeki sosyal medya kullanıcıları inceleme altına alındı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Siber zorbalıkta FETÖ izi: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar! Twitter sessiz kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, 'da sistematik bir şekilde asılsız ve hakaret içeren paylaşımların arkasından çıktı.

TWİTTER SESSİZ KALDI!
Paylaşımların ardından harekete geçen , Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin kampanyanın karşılıksız kalmaması çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yaptığı ilk incelemede 'de temsilcilik açmamakla direnen Twitter'ın sessiz kaldığı hashtag'in dışı kaynaklı olduğunu tespit etti.

KULLANICILAR İNCELEME ALTINDA
örgütü FETÖ' nün algı operasyonu yapmak amacıyla zaman zaman yaptığı girişimlerden biri olduğu değerlendirilen ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen kirli kampanyaya yurt içinde katılarak paylaşımda bulunan Türkiye içindeki sosyal medya kullanıcılar inceleme altına alındı.

İnceleme sonunda kullanıcılarla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

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