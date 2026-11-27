Beşiktaşlı Ouattara'dan UEFA'ya Filistin mesajı! UEFA yazısının üzerine Filistin bayrağını örttü

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı futbolcu Ouattara, taraftardan aldığı Filistin bayrağını UEFA yazısının üzerine örttü. Bayrağın daha sonra kaldırılarak tribüne geri verilmesi A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Siyaset Bilimci Elif Şahin, farklı siyasi görüşlere ve spor kulüplerine mensup vatandaşların Filistin konusunda ortak bir vicdani duruş sergilediğini vurgularken, uluslararası kuruluşların tutumunu eleştirdi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği sürece ve dünyanın farklı ülkelerindeki taraftar gruplarından Beşiktaş'a gelen destek mesajlarına dikkat çekti.