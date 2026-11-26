Bakan Çiftçi'den Batum'da Türk taraftarlara yönelik polis şiddetine tepki! "Sağ salim dönmelerini sağlayın"

Gürcistan'ın Batum kentinde Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi ve Filistin bayraklarına el konulmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile diplomatik temas kurdu. Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Bakan Çiftçi, taraftarların güvenliğinin sağlanmasını ve Türkiye'ye sağ salim dönmeleri için gereken adımların atılmasını istedi.