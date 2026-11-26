Bağcılar'da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! Otomobil hızla kaldırıma çıktı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde Muhammed Tacettin Ç. (26) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı anlar yer aldı.
Doğukan HavuzEditör
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