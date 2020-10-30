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Son dakika: İzmir'de deprem sonrası Bakan Kurum'dan flaş açıklama

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Giriş: 30.10.2020 16:08
Güncelleme:30.10.2020 16:08
Son dakika haberi... İzmir'deki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ilk açıklama geldi. Yıkılan binalar olduğunu belirten Kurum, "Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz." dedi.

Batman'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.

TÜM EKİPLERİMİZ SEFERBER EDİLDİ
İlk açıklamada bulunan Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun." dedi.

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