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11.01.2020
Son dakika: İstanbul'daki depreme ilişkin ilk görüntüler! Depremin büyüklüğü şiddeti kaç? |Video
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğünü Kandilli 4,7 olarak açıkladı. İşte depreme ait ilk görüntüler.
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