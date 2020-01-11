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11.01.2020

Son dakika: İstanbul'daki depreme ilişkin ilk görüntüler! Depremin büyüklüğü şiddeti kaç? |Video

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğünü Kandilli 4,7 olarak açıkladı. İşte depreme ait ilk görüntüler.

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