Son dakika: İstanbul'daki depreme ilişkin ilk görüntüler! Depremin büyüklüğü şiddeti kaç? |Video

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğünü Kandilli 4,7 olarak açıkladı. İşte depreme ait ilk görüntüler.