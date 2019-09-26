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26.09.2019

Son dakika: İstanbul’da yeni deprem olacak mı? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

İstanbul’da 5,8’lik deprem vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Depremin ardından herkes ‘Yeni bir deprem daha olacak mı?, ‘Daha büyük deprem mi geliyor?’, 'Bu gece deprem olacak mı?' sorusunu sormaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, Atv Haber’de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şükrü Ersoy şöyle konuştu:

Deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladık. 5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur.

Ama öyle görünüyor ki 5,8 büyüklüğündeki bu deprem bağımsız bir deprem. İki gün önceki 4,6 büyüklüğündeki deprem de bağımsız bir deprem. Bu da bir süre birkaç hafta devam edecek. Bunlar 4 büyüklüğünde olabilir 5 büyüklüğünde olabilir. Bu anlarda paniklememek gerekiyor. Bu işlerden en fazla paniklediğimiz zaman zarar görebiliyoruz.

Ailesel sorumluluklarımız var ve bu yüzden dikkatli olmalı fazla panik yapmamalıyız. Kaygı ve korkular elbette olacaktır ama bu depremler yaşanacak.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ'NİN UYARISI MI?

Yaşanan bu deprem yaşanması beklenen olası Marmara depreminin enerjisinin sadece ufak bir miktarını alabilir. Olası Marmara depreminin enerjisini alması için 30 tane 6 büyüklüğünde deprem gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da bize gösteriyor ki eninde sonunda Marmara'da olası büyük bir deprem yaşanacak. Geçmişte de bu bölgede büyük depremler yaşandı.

Deprem sonrası çok önemli sosyal medya uyarısı DEPREM SONRASI ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA UYARISI
Deprem nedeniyle İstanbullular parklara akın etti DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ
İstanbul Esenlerde deprem anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı |Video İSTANBUL ESENLER'DE DEPREM ANI ECZANENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI |VİDEO
Güngörende lastikçi de ve kasapta deprem paniği kamerada |Video GÜNGÖREN'DE LASTİKÇİ DE VE KASAPTA DEPREM PANİĞİ KAMERADA |VİDEO
Dişçide deprem anı kameraya anbean yansıdı DİŞÇİDE DEPREM ANI KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

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