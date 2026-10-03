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ABD İran'a çıkarma mı hazırlıyor? Orta Doğu'da korkutan askeri yığınak: 3 uçak gemisi ve 10 bin asker bölgeye gidiyor!
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ABD İran'a çıkarma mı hazırlıyor? Orta Doğu'da korkutan askeri yığınak: 3 uçak gemisi ve 10 bin asker bölgeye gidiyor!

ABD, İran çevresindeki askeri varlığını artırıyor. Washington, bölgeye üçüncü uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'i ve yaklaşık 9-10 bin askerlik yeni bir takviyeyi gönderiyor. Böylece ek birliklerle birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığının daha da güçlenmesi bekleniyor. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, sevkiyatın yalnızca güç gösterisi olmadığını, olası geniş kapsamlı bir harekât için hazırlık anlamına gelebileceğini değerlendirdi.

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