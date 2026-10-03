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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı

Türkiye genelinde faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelişen teknoloji, yeniden değerlendirilen deliller ve tanık ifadeleriyle 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Artvin, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri'deki soruşturmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, bazı şüpheliler tutuklandı. A Haber muhabiri Şener Çetin, dosyalardaki son gelişmeleri aktardı.

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