Deprem sonrası çok önemli sosyal medya uyarısı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED), İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.
UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.
Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.
Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır."
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