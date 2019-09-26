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Deprem sonrası çok önemli sosyal medya uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
DEPREM SONRASI ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA UYARISI

Enformasyon Derneğinden (), 'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.

'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır."

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