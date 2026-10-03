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Şanlıurfa Şehir Hastanesi bugün açılıyor: 1.700 yataklı dev sağlık üssü hizmete giriyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şanlıurfa Şehir Hastanesi bugün açılıyor: 1.700 yataklı dev sağlık üssü hizmete giriyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık yatırımlarından Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. 330 dönüm alana kurulan 1.700 yataklı hastanede 433 poliklinik, 53 ameliyathane ve 547 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Depreme karşı 1.101 sismik izolatörle güçlendirilen tesisin resmi açılışı saat 15.00'te gerçekleştirilecek. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Şanlıurfa'daki son hazırlıkları aktardı.

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