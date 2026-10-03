ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor: İran hattında gerilim tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki gerilim, Washington'ın bölgeye yeni bir uçak gemisi göndereceğini açıklamasıyla yeniden tırmandı. Hâlihazırda bölgede iki Amerikan uçak gemisi bulunurken, USS Roosevelt'in ay sonuna kadar bölgeye ulaşmasıyla sayı üçe çıkacak. ABD Başkanı Donald Trump savaşın seçimlerden sonra sona erebileceğini belirtirken, İran'dan “Gerçekleri bizim füzelerimiz yazar” mesajı geldi. A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.