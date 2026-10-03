Reyhanlı saldırısı faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı yakalandı!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden DHKP-C mensubu Bülent Dükkancı, güvenlik güçlerinin nokta operasyonuyla yakalandı. 59 yaşındaki Dükkancı'nın Antakya'nın Gülderen Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki operasyonda şüphelinin adresinde 2 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.